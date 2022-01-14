В Индонезии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
В пятницу, 14 января, в Индонезии произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает АР.
Повреждены здания и дома.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индийском океане примерно в 88 км на юго-запад от Лабуана, прибрежного города в провинции Бантен. Эпицентр толчков находился на глубине 37 километров.
По словам главы индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики Двикориты Карнавати, опасности цунами нет, однако возможных повторные подземные толчки.
Отмечается, что многоэтажки в Джакарте шатались более 10 секунд. Людей массово эвакуировали из зданий на улицу. Дома трясло и в городах-спутниках Тангеранг, Богор и Бекаси.
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