Врегулювання конфлікту на Сході має стати одним із головних питань для парламенту у перший же пленарний тиждень нового року. Про це заявляють в опозиції. Там назвали законопроєкти, які вважають пріоритетними.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя":

Естественно вопросы завершения войны, вопросы разблокирования Минского протокола и те законы, которые подала наша фракция для того, чтобы достичь мира, социальные вопросы, увеличение зарплат медикам, увеличения выплат на рождение детей, то есть то, чего ждут люди, а не какие-то политические декларации, которыми изобиловал весь предыдущий политический сезон и собственно из-за чего монобольшинство и дескридитировало работу парламента в целом.