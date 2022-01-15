18 сценаріїв на випадок російської агресії проти України підготували у Вашингтоні. Про це розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Втім, подробиць жодного з них не розкрила. Каже - Штати сподіваються на дипломатичне вирішення і працюють над письмовою відповіддю росіянам щодо гарантій безпеки.

Водночас в українській розвідці стурбовані ймовірним приводом для агресії. Там заявляють: ворог може звинуватити Київ у застосуванні хімічної зброї. За даними наших військових, до окупованої Горлівки на концерн "Стирол" противник доправив пошкоджені ємності з аміаком, що нині випаровується. І це загрожує екологічною катастрофою. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Руслан Смєщук.

Луганщина, передова в районі окупованого Первомайська. Цього тижня - одна із найскладніших та найнапруженіших ділянок фронту. Днями тут стався потужний обстріл армійських позицій. Все почалося із того, що двійка ворожих снайперів почала, як тут кажуть, "кошмарити" армійців.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Той, шо з СВД працював, він в спостережник попадав. Три постріла таких нормальних було.

Але невдовзі ймовірне місце снайперів виявили - і від душі туди, як кажуть армійці, - насипали. Прикриваючи своїх стрільців, ворог застосував заборонені калібри.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Объявился в них снайпер. Не знаю чисто їхній чи дальній - той що у сусідів, але почав працювати. Перед цим з кулемета стріляли. Ми їх вичеслили, вальнули туди пару раз - дали відсіч. Вони пожалувались своєму начальству - і сюда почали працювати НОНИ.

Але крім самоходок, супротивник використовував і інше - теж заборонене озброєння.

Андрій, військовослужбовець ЗСУ:

Були недольоти, таке враження, що їм чогось не вистачало, порох відсирів. Стріляли, стріляли, а потім перестали і начали накривати вісімдесят другим мінометом.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

Вони вичислювали нашу техніку, міномет працював. Вишукував наших в посадці. Ну, Слава Богу, не вийшло. Стріляли дуже довго - це вже була година десята. Ми відстрілювалися.

Для більшості вояків такі обстріли - не є чимось унікальним. Але не для Івана.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Сьогодні в мене перший день, коли я приїхав на позиції. Я 19 грудня випустився з вищого військового закладу.

Хлопець - офіцер-психолог, і тільки-но почав службу. Каже, що стати військовим психологом вирішив після того, як зіштовхнувся із постраждалими від бойових дій, армійцями.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Думка про психологію в мене виникла тоді, як на першому курсі потрапив до шпиталю, а тоді важкі для нашої країни роки були - і в шпиталі було багато поранених. Я зрозумів, що таким людям потрібна допомога і з ними потрібно працювати.

Що ж до загальної ситуації на фронті, то зараз вона дещо стабілізувалася.