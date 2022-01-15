У Львові митці створили скульптури з льоду: для кожної фігури витратили 600 кг [ Редактировать ]
Шістсот кілограмів мистецтва. Саме стільки важать брили льоду, з яких у центрі Львова створили скульптури. Над кожним витвором митці працювали два дні - усе, щоб здивувати городян та гостей міста. Чи вдалося - знає Христина Гашенко.
Ангел, вогонь із сніжинкою, а ще льодовий танець фігур. Над своїми роботами 5-ро скульпторів у центрі Львова працюють вже другий день.
Для кожної крижаної фігури митцям знадобилось 600 кілограмів льоду. А далі - справа рук самих майстрів. Та головне тут - ідея.
Денис Шиманський, скульптор:
Це були чотири людини і вони будуть між собою танцювати і в них руки будуть перетворюватися в крила. Найважче було - це набрати масу і скласти фігурки один на один вони, тобто, щоб це було стійко і надійно , важко це було все зводити до гори , щоб воно було стабільне таке.
На допомогу скульпторам - електропилки, болгарки і навіть праски.
Юрко Царенко, скульптор:
Тому що праска, вона має таку гарну рівну поверхню гарячу, а лід якраз так гарно піддається, ним так можна легенько моделювати форму.
Свої корективи внесла львівська погода. Вирізати із льодових брил при "плюсі" та на сонці - не просто. Саме через це, митцям довелось трохи змінити свій задум.
Володимир Семків, скульптор:
Трохи змінив конструкцію, щоб трималося, мали бути без цих рівнів, мали бути просто стакани вверх , але оскільки немає морозу, вони не клеяться і я мусив усилювати, ну такі знаєте медитації.
Ця робота - одна із найскладніших. Якщо інші фігури на майданчику цілісні, то ця - майже вся деталізована. Скульптор задумав створити ялинку у формі крижаних склянок. Вони символізують сміття, що після свят викидають люди. Тому, заради екологічного проєкту, майстрові довелось неабияк попрацювати.
А деяким фігурам погода сьогодні лише на "руку".
Юрко Царенко, скульптор:
Вийшло сонце і воно почало з одного боку топитися, і гарно так стікати по тому, якщо ви подивитеся з цієї сторони, лід дав такі тріщини, і така цікава текстура льоду проявилася , дуже гарно вийшло.
За роботою спостерігають туристи. Більшість гостей такі льодові фігури бачать вперше.
Ірина, туристка із Краматорська:
Для нас це новина тому, що в нашому місті таких немає, так як ми на екскурсії нам це дуже подобається.
Олександра, туристка з Парижа:
Креативно, потому что это очень сложная работа зделать из льда такие скуптуры. Пойдем сейчас рассматривать скульптуры подробно.
Льодові персонажі до вподоби і малечі.
Діана, жителька Львова:
Мені подобається оця жаба і ангелик. Тому що вони красиві.
А уже ввечері усі фігури засяяли. Справжнього святкового шарму додали кольорові вогники.
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