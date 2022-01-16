За первые девять месяцев 2021 года Украину посетили более 3 миллионов иностранцев, таким образом был превышен показатель 2020 года. Об этом сообщила глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив.

По ее словам, в 2021 году туристами в Украине, которые потратили больше всего средств на одного человека, были гости из Объединенных Арабских Эмиратов ($2220), Саудовской Аравии ($1500), Омана ($1500), Канады ($1250) и США ($1225).

Отмечается, что в среднем путешественники находились в Украине в течение 7-10 дней и тратили 929 долларов. Известно, что более 50 тысяч граждан Саудовской Аравии и Омана за первые девять месяцев побывали в Украине.

Ранее мы писали, что за три квартала 2021 года в Украину приезжали на 12,6% больше иностранных туристов (3,6 миллионов), чем показатели минувшего года. Наибольшее количество путешественников в Украину едет из Европы, далее идет Азия, туристы из Северной Америки, из стран Африки, из Океании и Южной Америки.

Кроме того, с начала 2021 года столицу Украины посетили 300 тысяч иностранцев. К примеру, одна ближневосточная семья, которых сейчас приезжает много, тратит в столице за день от 300 до 500 долларов, наибольшее количество туристов Киев принимает из Соединенных Штатов Америки.

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