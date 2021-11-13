Иностранные туристы едут в Украину из разных уголков мира/ фото: Ukranews

За три квартала 2021 года в Украину приезжали на 12,6% больше иностранных туристов (3,6 миллионов), чем показатели минувшего года. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.

Таким образом, наибольшее количество путешественников в Украину едет из Европы - 70%, далее идет Азия - 25,5%, 3% - туристы из Северной Америки, 1,4% - из стран Африки. 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки.

Отмечается, что на первом месте среди посещений Украины находится Молдова - 744 630 человек, Россия - 411 373 человек, Польша - 209 039, Румыния - 200 370, Беларусь - 199 553, Турция - 171 955, Венгрия - 152 390, Германия - 111 675, Израиль - 96 250, США - 81 581.

Читайте также, в Германии решили усилить карантинные ограничения для туристов в связи с пандемией коронавируса. Новые правила начали действовать уже в воскресенье, 10 октября, и коснулись украинцев, для въезда необходимо пройти полный курс иммунизации.

Кроме того, в Кабинете министров Украины приняли решение отменить режим самоизоляции для иностранцев, которые находятся в стране транзитом. Согласно постановлению, изменения официально вступят в силу с 20 сентября 2021 года.

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