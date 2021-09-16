За период 2021 года столицу Украины посетили 300 тысяч иностранцев. Об этом заявил Киевский городской глава Виталий Кличко.

По его словам, туристический сбор в бюджете Киева за год составил 22 миллиона гривен. К примеру, одна ближневосточная семья, которых сейчас приезжает много, тратит в столице за день от 300 до 500 долларов.

На сегодня столицу посетили около 300 000 иностранцев. Туризм - одна из важных сфер нашего старинного и красивого города. Киев привлекателен и тем, что цены по сравнению с другими странами намного ниже. Но, например, одна семья туристов с Ближнего Востока, которых сейчас много приезжает в Украину, оставляет в Киеве от 300 до 500 долларов за сутки. Это проживание в гостиницах, это посещение ресторанов и кафе, концертов. С начала года только от туризма бюджет нашего города получил более 22 млн гривен.

Отмечается, что наибольшее количество туристов Киев принимает из Соединенных Штатов Америки (26,5 тысяч человек с начала года), Государства Израиль (более 22 тысяч) и Турции (более 21 тысячи). Известно, что в 2021 году из Саудовской Аравии в столицу приехали более 13 тысяч путешественников. Такой поток туристов связан с открытием прямых рейсов из страны в столицу Украины.

Читайте также, в Кабинете министров Украины приняли решение отменить режим самоизоляции для иностранцев, которые находятся в стране транзитом. Согласно постановлению, изменения официально вступят в силу с 20 сентября 2021 года.

Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. В частности, теперь будут пускать с подтверждением не только полного курса вакцинации, но и после первой дозы.

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