На выборах Владимир Зеленский и "слуги народа" обещали, что антиконституционная политика дискриминации миллионов русских и русскоязычных граждан Украины, начатая режимом Порошенко, будет остановлена. Законы, ограничивающие культурные и языковые права представителей национальных общин будут пересмотрены. Но ни одного обещания не выполнено. Унижение и дискриминация прав миллионов людей продолжается и усиливается.

С сегодняшнего дня в Украине начинают действовать новые нормы дискриминационного по отношению к правам русскоязычных граждан и представителей других национальных общин языкового закона. Теперь каждое печатное СМИ, которое выходит на другом языке, обязано издаваться таким же тиражом и в таком же объеме, на украинском. При этом, размещать в прессе рекламу на любых языках, кроме украинского, английского или языков ЕС - запрещено. Эта норма сделает выпуск СМИ на русском языке нерентабельным, а получение информации на родном языке для русскоязычных граждан Украины невозможным.

Напрочь забыв о том, почему ее поддержали люди, новая власть принимает законы, по которым русскоязычные дети ограничены в правах на получение образования на родном языке. Русские вычеркнуты из перечня коренных народов. Языковой омбудсмен открыто угрожает «отправкой в другие края» тем, кому не нравится диктаторская языковая политика власти. И теперь главными проводниками этой антидемократической, репрессивной политики являются Владимир Зеленский и его "слуги".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует пересмотреть языковое законодательство и прекратить дискриминацию культурных, языковых и образовательных прав русскоязычных граждан Украины, представителей других национальных общин. Обеспечить неукоснительное соблюдение Конституции Украины (в том числе ч. 3 ст. 10), которая гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.

Мы считаем, что обеспечение прав человека и граждан, равенство и диалог языков и культур - единственный путь к тому, чтобы вернуть мир и гарантировать развитие Украины. Политика унижения и дискриминации должна быть прекращена.

Вместе с украинским народом мы этого добьемся!

Украина станет мирным, демократическим и цивилизованным государством.