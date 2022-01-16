Смачна, м'яка та ще й цілюща. Українці ладні їздити за десятки кілометрів по джерельну воду, аби тільки не пити з-під крана. Та чи справді брати із криниць - безпечніше і корисніше?

Мої колеги з Прикарпаття вирішили перевірити. Жанна Дутчак взяла зразки з найпопулярніших місцевих джерел і здала на аналіз разом із водопровідною водою. Результати - здивували. Чим саме - дивіться далі.

Село Загвіздя. Недалеко від центру - природне джерело. Щодня до нього - шикується довжелезна черга. Усі з купою порожніх багатолітрових бутлів. Михайло приїжджає сюди щотижня аж за десять кілометрів. Розповідає: воду використовує виключно для пиття, бо переконаний, з джерела вона і якісніша, і смачніша, ніж з-під крана.

Михайло, житель села Крихівці:

Мені ця вода м'якша, і мені подобається більше ця вода - чай, кава з цієї води набагато кращі. Я знаю, що вода добра, сам провірив і постійно беру.

П'ють воду звідси й всі місцеві, хоча в кожного біля хати є своя криниця.

Анна, жителька села Загвіздя:

В колодязі у нас немає такої... бо заліза у нас багато у колодязі. - А ця яка? - Накипу в чайнику у неї немає. Від домашньої є. А від цієї немає.

Петро, житель села Загвіздя:

Вона он з тієї сторони з лісів йде із джерел ця вода. Там же немає ніяких негативних водів, не підходять, а тут, в селі, люди спускають каналізацію туди сюди, гноївку з полів. Приходить міндобрива - воно тече і недобре.

Щоправда, пан Петро зізнається, хімічного аналізу - ні джерельної води, ні з криниці, він ніколи не робив.

Петро, житель села Загвіздя:

Я вам дам воду із криниці та звідси. Ви на смак розпізнаєте? - Не-а, склад води - то тільки хімічно можна оприділити, але ви звідкись знаєте, що тут краща ніж в криниці? - Бо я знаю, що вона звідти з лісу йде. - Але аналіз ви не робили? - А як я зроблю?

Зробити його можна в спеціальних лабораторіях, такій як ось ця в Івано-Франківську. Її керівниця розповідає: на сьогодні людей, які віддають перевагу воді із джерел - дуже багато. Так само як і самих природних водозаборів. Лише на Прикарпатті - їх десятки. І до них в лабораторію часто звертаються - аби перевірити, наскільки вода там корисна або навпаки небезпечна для споживання.

Тетяна Стасів, начальник випробувального центру ДП "Івано-Франківськ стандарт метрологія":

В середньому в тиждень 5-8 зразочків води є. І найчастіше, в принципі, звернення йде від осіб, які хочуть знати наскільки то природне джерело, що вони п'ють воду виправдає їх сподівання.

Утім санітарним стандартам - така вода відповідає не всюди, кажуть у лабораторії. Ба більше - в деяких джерелах виявляли навіть кишкову паличку. Особливо весною після танення снігу. Та повноважень - забороняти людям брати звідти воду - в центрі не мають. Наша знімальна група вирішила теж перевірити кілька найпопулярніших природних водозаборів в Івано-Франківську та поблизу нього.

Для відбору фізико-хімічних і мікробіологічних показників є стерильна тара, вона має бути скляна і відповідно закоркована. Ви відкриваєте корок тримаєте і важливість є в тому, щоб із середини ви його не торкалися.

Все йдемо брати воду. Наше перше джерело розташоване в Івано-Франківську біля міського озера. Воду тут набирають жителі зі всього міста. Наберемо і ми.

З Івано-Франківська прямуємо у село Загвіздя. А далі - до джерела в урочищі Дем'янів лаз - біля міста. Наповнивши всі три пляшки, віддаємо їх на аналіз. Працівники лабораторії пропонують паралельно перевірити ще й воду з-під крана.

Зразки ми взяли - віддаємо вам. Промаркували, як ви бачите… - Ми можеме робити сліпі проби, тоді ми воду залишаємо і чекаємо на результат.

А результати - шокують. В одному зі зразків фахівці виявили значне перевищення нітратів.

Галина Гурик, провідний інженер:

Є дуже високі нітрати. Які недопустимі. У два рази перевищують норму. І є перевищення по кремнію.

Ця вода із криниці в селі Загвіздя. Тривале її споживання - небезпечне для здоров'я, кажуть фахівці, адже в організмі може розвинутися хронічна нітратна інтоксикація. В інших двох зразках суттєвих перевищень чи небезпечних хімічних сполук під час перевірки не знайшли. Щоправда, в джерелі біля міського озера вода виявилась доволі тверда. А ще в ній - багато піску. Та найбільше здивував аналіз води з-під крана.

Галина Гурик, провідний інженер:

Вода повністю відповідає стандарту. Вона і середньої твердості. І нітрати в нормі. І кремній.

Фахівці наголошують: вода постійно змінює свій склад. Достатньо, аби пройшли рясні опади чи з'явилася заправка поблизу. А ще - її якість різниться навіть між районами.

Тетяна Стасів, начальник випробувального центру ДП "Івано-Франківськ стандарт метрологія":

Певні райони нашої області вони мають свої тенденції щодо якості води. Зокрема гірські райони - там значно гірша по фізико-хімічним показникам і мікробіологічним, така є тенденція. А Івано-Франківськ і навколо Івано-Франківська - то вода чудова по фізико-хімічним показникам.

Аби бути впевненими, що ви споживаєте, дійсно, хорошу воду - її потрібно час від часу перевіряти. А ще набирати - лише з облаштованих і доглянутих природних джерел.