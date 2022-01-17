В Киеве возле метро нашли окровавленный труп мужчины [ Редактировать ]
Источник: Киев Оперативный
В Киеве возле станции метро "Вокзальная" обнаружили тело мертвого окровавленного мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
По информации правоохранителей, мужчине возле станции метро "Вокзальная" стало плохо, он присел на колени. Наряд полиции вызвал скорую и начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался до приезда врачей.
В полиции Киева изданию "Сегодня" рассказали, что мужчина умер в результате падения:
Мужчина шел возле метро. Ему стало плохо, он поскользнулся и упал, ударился головой, потерял много крови. Ему на месте пытались помочь правоохранители, но мужчина скончался. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть.
Личность мужчины установлена.
Напомним, что 14 января в Киеве автохам на Land Cruiser Prado "прогибом" бросил мужчину головой об асфальт. Жертва находится в больнице с тяжелой травмой мозга, "борец" арестован.
по теме
В Подольском районе Киева обнаружили останки человека
Анонимное сообщение поступило на электронную почту полиции
В Киеве, на улице Дегтяревская 28, упало дерево
В четверг, 13 января, в Киевской области, в Бородянке, в складском помещении с автомобильными шинами вспыхнул пожар
Во вторник, 11 января, активист Михаил Погребиский рассказал о том, что в столице, на улице, Метрологической, сносят общежитие