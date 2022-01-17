В Киеве возле станции метро "Вокзальная" обнаружили тело мертвого окровавленного мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

По информации правоохранителей, мужчине возле станции метро "Вокзальная" стало плохо, он присел на колени. Наряд полиции вызвал скорую и начал реанимировать мужчину, но, к сожалению, он скончался до приезда врачей.

В полиции Киева изданию "Сегодня" рассказали, что мужчина умер в результате падения:

Мужчина шел возле метро. Ему стало плохо, он поскользнулся и упал, ударился головой, потерял много крови. Ему на месте пытались помочь правоохранители, но мужчина скончался. На место вызвали медиков, которые констатировали смерть.

Личность мужчины установлена.

Напомним, что 14 января в Киеве автохам на Land Cruiser Prado "прогибом" бросил мужчину головой об асфальт. Жертва находится в больнице с тяжелой травмой мозга, "борец" арестован.