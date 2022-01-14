В Киеве мужчина сделал замечание водителю из-за небрежной парковки, за что автохам швырнул его "прогибом" головой об асфальт. Шокирующее видео опубликовал "Киев оперативный".

Инцидент произошел 14 января около 11:30 на левом берегу столицы возле ЖК по адресу Аболмасова, 7. После замечания по поводу парковки автохам набросился на мужчину с кулаками, борцовским приемом бросил головой об асфальт, а потом принялся добивать.

Озверевшего бойца прогнал другой водитель. Пострадавшего увезли в Больницу скорой помощи. По словам очевидца, полиция приехала, но не стала заводить уголовное дело.

Как пишет "Киев Оперативный", агрессор на видео - Владислав Стеценко (1997 г.р.), сын чиновника из Министерства спорта.

Напомним, что на днях иностранец ограбил аптеку прямо на Крещатике.