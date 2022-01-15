В Киеве полицейские спасли 4-летнего мальчика от пьяной матери. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В пятницу, 13 января, на "102" поступило сообщение от женщины о том, что она приехала в Киев вместе с 4-летним сыном, чтобы разыскать своего мужа, который не платит алименты. При этом мать жаловалась, что не знает, где оставить ребенка.

По месту вызову немедленно выехали ювенальные инспекторы. Прибыв на Привокзальную площадь, полицейские не обнаружили женщину с ребенком. Им удалось быстро установить личность мужчины, который во время звонка в полицию находился с ней рядом. Правоохранители отправились к нему домой.

В квартире полицейские увидели нетрезвую женщину с ножом в руках, а рядом с ней перепачканного кровью малыша. У мамы немедленно отобрали нож и вызвали врачей. Медики констатировали у ребенка непроникающее ранение спины.

Жизни мальчика ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Его маму, 42-летнюю уроженку Житомирской области, доставили в управление полиции.

Ювенальные полицейские составили акт об изъятии ребенка, и в ближайшее время сотрудники социальной службы решат, куда отдать мальчика. Продолжается досудебное расследование, полицейские разыскивают отца ребенка.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Харькове мать зверски задушила двухлетнего сына и выбросилась из окна.