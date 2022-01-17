В 2021 году заводы по производству минеральных удобрений азотного холдинга Ostchem, входящего в Group DF Дмитрия Фирташа, произвели 1,1 млн м3 медицинского кислорода и поставили их в больницы в 12 областях страны. Об этом "Подробностям" сообщили в пресс-службе Group DF. По данным пресс-службы, пиковые объемы поставок пришлись на ноябрь, когда большинство регионов Украины находились в красной зоне.

"В течение года предприятия наращивали объемы отгружаемого медучреждениям кислорода, полностью закрывая заявки Министерства здравоохранения Украины. Поставки и распределение кислорода на местах проводилось в тесной координации с мэрами городов и руководителями соответствующих департаментов здравоохранения", - сообщил руководитель пресс-службы Group DF Олег Арестархов. "Весь кислород, производимый заводами Ostchem, по решению акционера Группы поставляется бесплатно", - добавил Арестархов.

Крупнейшим производителем медицинского кислорода Группы стал Черкасский "Азот". За год предприятие произвело 1 008,22 тонн кислорода. Кислород поставлялся в цистернах больницам Сумской, Черкасской, Киевской, Волынской, Житомирской, Винницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Николаевской областей.

Предприятие одно из первых в стране подтвердило выполнение международных стандартов GMP (Good Manufacturing Practice) при производстве медицинского кислорода, а сотрудники, задействованные в производстве медицинского кислорода, проходят соответствующее обучение.

Северодонецкий "Азот" поставил в течение 2021 года 271 806 м3 медицинского газообразного кислорода (45 301 баллонов). Кислород поступает в баллонах в больницы 10 городов и поселков Луганской области, а также в медучреждения трех городов Донецкой области.

"Ривнеазот" в 2021 году произвел 126 234 м3 кислорода медицинского качества. Кислород отгружался в баллонах больницам Ровенской, Волынской и Житомирской областей.

По словам председателя Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, благодаря "Азоту" Луганская область на 100% обеспечена медицинским кислородом. "Когда началась пандемия, вы сразу, мгновенно откликнулись на нашу просьбу и обеспечили Луганщину кислородом, таким жизненно-необходимым для каждого", - отметил Гайдай.

"Я благодарен "Ривнеазоту" за помощь и поставку столь необходимого кислорода для пациентов городских учреждений здравоохранения Ровенщины. Кислород - самое важное и эффективное лекарство в борьбе с COVID-19. Без него медицинские препараты были бы бессильны для спасения тяжелобольных пациентов", - подчеркнул Александр Третьяк, мер Ровного.

"Необходимость противостояния эпидемии коронавируса объединила всех нас - госслужащих и бизнес. Повезло, что в Черкасской области есть столь мощные производители, как Черкасский "Азот". Несмотря на все напряжение, которое разносилось в СМИ по теме кислорода, мы видим существенное улучшение, проблема поставки кислорода успешно решена. Даже в пиковую нагрузку кислород повсюду доезжал", - отметил по итогам визита на Черкасский "Азот" Александр Комарида, первый заместитель Министра здравоохранения Украины.

"Спасибо за силу и мужество в спасении человеческих жизней. И отдельно примите благодарность за то, что, несмотря на невыразимую физическую и моральную нагрузку, вы находите силы и дальше бороться с пандемией", - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Помимо поставок медицинского кислорода, предприятия на местах оказывают больницам дополнительную помощь, необходимую в условиях эпидемии. Общая сумма оказанной помощи украинской медицине в борьбе с пандемией - более 56 миллионов гривен. Прежде всего, речь идет о закупке различного оборудования для подачи кислорода, строительстве кислородных станций.