Под Черновцами в ресторане массово отравились туристы из Киева [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Черновицкой области 16 туристов из Киева обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.
Как рассказала главная инспектор области ГУ Госпродпотребслужбы Анжела Косован, эти туристы отдыхали в селе Мигово 14 января. Всего в компании было 67 человек.
По ее словам, все отдыхающие, которым было плохо, отказались от госпитализации, ведь вечером они возвращались поездом в Киев.
В Госпродпотребслужбе также сообщили, что пока не подозревают, чем могли отравиться столичные гости.
Специалисты начали эпидемиологическое расследование и отобрали четыре образца готовых блюд, которые были в ресторане, пробы воды, 20 смывов на наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры из оборудования пищеблока, посуды и помещений и сделали обследование четырех поваров.
Ранее мы писали о том, как школьники отравились антисептиком в классе.
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