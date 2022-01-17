В Черновицкой области 16 туристов из Киева обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.

Как рассказала главная инспектор области ГУ Госпродпотребслужбы Анжела Косован, эти туристы отдыхали в селе Мигово 14 января. Всего в компании было 67 человек.

По ее словам, все отдыхающие, которым было плохо, отказались от госпитализации, ведь вечером они возвращались поездом в Киев.

В Госпродпотребслужбе также сообщили, что пока не подозревают, чем могли отравиться столичные гости.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование и отобрали четыре образца готовых блюд, которые были в ресторане, пробы воды, 20 смывов на наличие патогенной и условно-патогенной микрофлоры из оборудования пищеблока, посуды и помещений и сделали обследование четырех поваров.

Ранее мы писали о том, как школьники отравились антисептиком в классе.

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