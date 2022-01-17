Украина продолжит переговоры с Германией относительно поставок оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Мы обсудили вопрос поставок вооружения. Я аргументировал и сообщил о позиции украинской стороны. Прежде всего нам хочется, чтобы сработал именно дипломатический проект (урегулирования на Донбассе - ред.) и усилия в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция - ред.) дали результат. Мы знаем, где и какое оружие можно получить и как его использовать исключительно для защиты своей земли. Мы каждый день работаем и имеем неплохие результаты. И с Германией мы работаем и продолжим диалог.

Кулеба заявил, что общая цель Украины и Германии - проведение саммита "нормандского формата".

Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша совместная цель - это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "четверки"... Мы, Украина вместе с Германией, преданы дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть фактически Россию за стол переговоров".

Кулеба отметил, что министры иностранных дел Германии, Франции и Украины в скором времени обсудят в Киеве перспективы проведения встречи по Донбассу в "нормандском формате" на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

Напомним, что глава МИД Германии заявила, что Берлин может ввести новые санкции против России в случае ее вторжения на территорию Украины.