РФ може розмістити ядерну зброю поблизу кордонів США. Про це повідомило видання "Нью-Йорк Таймс". Згідно з інформацією, раніше у РФ були, цитую: "нечітко сформульовані натяки", що ядерну зброю можуть перекинути в локації неподалік Сполучених Штатів. Мовляв, це дасть змогу скоротити запас часу після запуску ракет до п'яти хвилин. Водночас де саме потенційно зможуть розмітити ядерну зброю не повідомляється. Однак автори матеріалу припустили - такі дії з боку Росії здатні призвести до нової "Карибської кризи". Вона, нагадаю, виникла внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі в жовтні 1962 року.