Польща зафіксувала понад 500 спроб перетнути кордон нелегально [ Редактировать ]
Понад пів тисячі спроб нелегально перетнути кордон зафіксувала Польща від початку цього року. Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні дві доби польські прикордонники розвернули приблизно сотню людей. Найбільше потерпає від нелегалів пропускний пункт у Мельнику. Іноземці часто вдаються до силового штурму: руйнують загорожу та кидають у польських службовців каміння. Варшава вирішила укріпити кордон з Білоруссю. Зводити "стіну" розпочнуть наприкінці січня.
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Мігранти з Близького Сходу знову штурмують польський кордон із території Білорусі. Цими вихідними, прориваючись на територію ЄС, вони жбурляли не лише каміння, а й шумові гранати.
Найбільший тиск чинили в пункті в Мельнику. Там нелегали жбурляли в польських прикордонників камінням, а також намагалися зруйнувати огорожу.
Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі. Лише за останні дві доби на держмежі розвернули близько сотні людей.
Мігранти штурмують ЄС із боку Білорусі.
На пункті пропуску в Мельніку нелегали нищили огорожу, виривали металеві стовпчики та закидали польських прикордонників камінням.