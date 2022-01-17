До України прибули голови МЗС Німеччини та Канади [ Редактировать ]
Сьогодні до України прибули голови МЗС Німеччини та Канади. Свій перший після призначення візит до України здійснила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Очільники української та німецької дипломатій уже провели перші перемови. Зокрема, сторони обговорили питання можливого постачання Берліном оборонної зброї.
Крім того, Бербок пригрозила Росії санкціями проти "Північного потоку-2" - у разі нового вторгнення в Україну. Та вкотре наголосила на підтримці Німеччиною територіальної цілісності та суверенітету України. Водночас очільниця німецького МЗС анонсувала спорядження до Києва німецьких фахівців із безпеки технологій - на тлі нещодавньої кібератаки. Та заявила, що Берлін також має намір взяти лідерство над одним із напрямів роботи "Кримської платформи" - задля деокупації українського півострова.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Раніше ми запропонували окремим партнерам України очолити в рамках Кримської платформи один з п'яти напрямків її роботи. І сьогодні я з радістю дізнався, що Німеччина готова стати спів лідером у Кримській платформі за напрямом політики невизнання. Це підтвердження дійсного лідерського підходу німецької дипломатії. Я сподіваюся, що такою вона залишиться і надалі.
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