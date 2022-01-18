Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обменялись письмами.

Виктор Медведчук подтвердил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" настроена всячески содействовать сохранению добрососедских отношений между Украиной и Венгрией, а также пожелал успехов политической силе, которую представляет господин Сийярто, на намеченных на текущий год парламентских выборах.

В свою очередь Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия и в дальнейшем готова к продолжению диалога с Украиной в духе взаимного уважения и к укреплению сотрудничества. В своем письме он также выразил благодарность Виктору Медведчуку за последовательную поддержку в этом отношении со стороны "Оппозиционной платформы - За жизнь".