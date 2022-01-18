Роналду собирается покинуть "Манчестер Юнайтед"

Агент футболиста Жорже Мендеш планирует начать переговоры с ведущими клубами о переходе Роналду. Португальца особенно интересует испанская "Барселона", тем более, что главный тренер каталонского клуба ищет нападающего. Также не исключено, что ему поступит предложение от "ПСЖ", если парижан возглавит Зинедин Зидан, работавший с Роналду в "Реале"