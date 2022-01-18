Криштіану Роналду отримав престижну нагороду [ Редактировать ]
Польського футболіста Роберта Левандовського визнали найкращим гравцем світу 2021-го року. Церемонія відбулася у Цюриху у штаб-квартирі ФІФА.
Престижну нагороду отримав і португальський футболіст Криштіану Роналду. Він став найкращим бомбардиром в історії у матчах за національні команди.
Найкращим тренером року визнали німецького фахівця Томаса Тухеля, він тренує лондонський Челсі.
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Церемонія відбулася у Цюриху у штаб-квартирі ФІФА.
Агент футболиста Жорже Мендеш планирует начать переговоры с ведущими клубами о переходе Роналду. Португальца особенно интересует испанская "Барселона", тем более, что главный тренер каталонского клуба ищет нападающего. Также не исключено, что ему поступит предложение от "ПСЖ", если парижан возглавит Зинедин Зидан, работавший с Роналду в "Реале"
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