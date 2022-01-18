В аеропорту Белграда фани зустріли свого кумира, тенісиста Новака Джоковича. Напередодні спортсмена депортували з Австралії, заборонивши йому відвідувати цю країну упродовж трьох років. І все через відсутність щеплення проти коронавірусу. Докладніше - Тетяна Логунова.

В аеропорту Белграда фани зустріли свого кумира, тенісиста Новака Джоковича. Напередодні спортсмена депортували з Австралії, заборонивши йому відвідувати цю країну упродовж трьох років. І все через відсутність щеплення проти коронавірусу. Докладніше - Тетяна Логунова.

Він мав грати свій перший матч на турнірі Australia Open. Натомість перша ракетка світу Новак Джокович фотографується з фанами в аеропорту Белграда. Тенісист повернувся додому за маршрутом "Мельбурн - Дубай - Белград". Одразу після того, як суд остаточно анулював його візу й наказав негайно залишити Австралію.

На вердикт суду Джокович відреагував короткою заявою для преси. Мовляв, рішенням розчарований, але поважає його. А от політики - як австралійські, так і сербські - були більш балакучими.

Александар Вучич, президент Сербії:

Ми всі в Сербії дуже розчаровані та вважаємо це рішення політично вмотивованим. Протягом 10 днів вони мучили, навіть, доречніше сказати, катували Новака. Це було полювання на відьом, організоване проти спортсмена, який дев'ять разів вигравав цей турнір.

Меріс Пейн, міністр закордонних справ Австралії:

Ми діємо відповідно до верховенства права. У нас є прозорі процеси, визначені правила й немає зручних винятків для окремих осіб.

Австралія депортувала Джоковича через відсутність щеплення проти коронавірусу. Перенесена хвороба, довідка про яку привіз із собою спортсмен, в Австралії від вакцинації не звільняє. І він - не єдиний учасник турніру, до якого застосували ці правила. Кілька днів тому - теж через відсутність щеплень - на батьківщину відправили чеську тенісистку Ренату Ворацову.

Рената Ворацова, тенісистка:

Я не гніваюсь, але мені дуже сумно від того, що сталося. Це один із найпрестижніших турнірів, я до нього готувалася, а тут таке.

Крім депортації, Джоковичу ще й заборонили в'їзд до Австралії. Строком на три роки. А, відповідно, й участь у наступних турнірах Гранд-Слем, що відбуватимуться у країні. Утім, прем'єр Австралії вже заявив - не виключено, що цю заборону переглянуть. У разі, якщо зміняться правила перетину австралійського кордону.