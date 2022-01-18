Про це йшлося напередодні на селекторній нараді.

Майже 100 тисяч українців вже отримали третю, бустерну дозу проти коронавірусу. Про це йшлося напередодні на селекторній нараді.

Додаткове щеплення роблять літнім людям і тим, хто має хронічні недуги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзвітував про початок роботи мобільних бригад у селах.

Тепер вакцинуватися також можна на лінії розмежування в спеццентрі імунізації на КПВВ "Станиця-Луганська".