Віктор Ляшко відзвітував про початок роботи мобільних бригад у селах [ Редактировать ]
Майже 100 тисяч українців вже отримали третю, бустерну дозу проти коронавірусу. Про це йшлося напередодні на селекторній нараді.
Додаткове щеплення роблять літнім людям і тим, хто має хронічні недуги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзвітував про початок роботи мобільних бригад у селах.
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