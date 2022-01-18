Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы заявил о том, что президент России Владимир Путин преследует цель вернуть Украину под российский контроль. А также унизить Запад, установив свою сферу влияния в Европе. Об этом он рассказал в интервью Le Figaro, сообщается на сайте МИД.

Новый этап давления Владимира Путина направлен не только против Украины, которую он хочет вернуть под контроль, в частности, требуя права вето по отношению к нашему евроатлантическому курсу. Президент России стремится прежде всего унизить Запад и установить свою сферу влияния в Европе, действуя за спинами европейцев, в том числе французов.

Он отметил, что Путин хорошо спланировал нынешний кризис в сфере безопасности.

Ппрошлогоднее стягивание войск, завершение строительства "Северного потока-2", обострение ситуации с газом в Европе сопровождаются дезинформацией и кибератаками.

Все это - не обособленные события, а элементы более широкой стратегии России, направленной на снижение роли Европы, подрыв ее безопасности, стабильности и мира. Противодействие этому запугиванию требует сильного лидерства. Франция может взять на себя такую ​​роль во время председательства в Совете ЕС.

Ранее Дмитрий Кулеба на совместном брифинге в Киеве с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заявил о том, что Украина продолжит переговоры с Германией относительно поставок оружия.

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