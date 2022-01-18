Україна укріплює кордон із Білоруссю [ Редактировать ]
Україна укріплює кордон із Білоруссю. Як облаштовують з "єгози", колючого дроту, сіток рабиці рубіж - показали в Держприкордонслужбі. Відзвітували: вже встановили три кілометри огорожі. Загалом пересувні паркани планують протягнути на 62 кілометри. Раніше уряд на зміцнення обороноздатності виділив прикордонникам понад 20 мільйонів гривень.
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