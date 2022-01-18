Росія навряд чи вчинить атаку на Україну - вважає Верховний представник з питань безпеки ЄС Жозеп Боррель. Принаймні такі тези звучали у звіті перед євродепутатами, а сама доповідь стосувалась поїздки до України. Боррель послався на дані розвідки. Подробиці в Олени Абрамович.

Україна дедалі більше втрачає контрольовані Ворогом регіони. Такі висновки після поїздки в Україну виклав євродепутатам Верховний представник із питань безпеки ЄС Жозеп Боррель. За його словами, є загроза, що ОРДЛО поступово буде включено до складу Російської Федерації - "де-факто". Водночас загрози розгортання повномасштабної війни Боррель наразі не бачить.

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС із питань безпеки та закордонних справ:

Ми продовжуємо працювати над підготовкою санкцій, про всяк випадок. Хоча дані нашої розвідки змушують нас вірити, що доки тривають переговори й доки військове розгортання Росії не завершене, а воно ще не завершене, масований напад на Україну не є найімовірнішим сценарієм.

Більш можливі інші способи наступу - скажімо, в цифровому просторі, - заявив Боррель, посилаючись на останні кібератаки на українські урядові структури. І тут ЄС шукає спосіб допомогти Україні. Одна з таких - застосування сил команди швидкого багатостороннього кіберреагування Євросоюзу. Реакція має бути негайною, - наполягла Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка приїхала до Європарламенту у складі української делегації.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС:

Ми бачимо, як цинічно та брутально Росія продовжує порушувати міжнародне право. Кібератаки сталися після завершення кількох раундів переговорів із Росією. І це означає, що ми не знаємо, які будуть наступні дії РФ у наступі на Україну. Росія атакує маленькими кроками й спостерігає за реакцією, тестує нас усіх.

Євродепутати, зі свого боку, ділилися поглядами, як саме ЄС може підтримати Україну зараз. Дехто закликав до негайних антиросійських санкцій, інші наполягали, що найжорсткіші заходи треба приберегти для гірших ситуацій. Зверталися також із проханням допомогти з обороною.

Максимільян Кра, євродепутат від правих сил Німеччини:

Якщо запровадити санкції зараз, то потім у нас не буде інструментів зупинити Росію проти наступу на Україну. І так само - якщо зараз заморозимо "Північний потік 2", чому росіяни мають нас слухати та змінювати свою поведінку? Який буде запобіжник, щоб не дати їм зайти в країну?

Андрюс Кубілюс, євродепутат від Литви:

Деякі європейські країни відмовляються надати оборонну зброю Україні, тому що це - кажуть вони - спровокує Кремль. Але в мене тоді виникає запитання: що більше викличе агресію проти України - її військова слабкість чи військова міць? Моя позиція дуже проста - наша неміч, а не сила провокують російську агресію.

Жозеп Боррель, підсумовуючи розмову, наголосив: ЄС не військовий альянс. І головна допомога від Брюсселя полягає в програмах із підтримки демократії та економіки країн. З 2014 року Євросоюз виділив для України уже 40 мільйонів євро - через різні фонди та програми. І продовжить фінансово та політично підтримувати Київ.