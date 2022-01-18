Смерть немовляти у Запоріжжі. Там чотиримісячна дівчинка померла через... неналежний догляд. ЇЇ не годували, вона жила в антисанітарії. І де зараз горе-мати - не знають навіть правоохоронці. Подробиці моторошної історії розкаже Інна Гогой.

"Чотиримісячне немовля непритомне й не дихає". Такий виклик отримали працівники "швидкої" напередодні ввечері. Медики кажуть: на лінію 103 телефонував чоловік. Проте дитину, загорнуту в лахміття, лікарям просто посеред цього двору передала жінка.

Наталія Дорошева, завідувачка навчально-тренувального відділу Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Реанімаційні заходи проводили дві бригади дорослої та дитячої реанімації, на жаль о 17:32 була констатована смерть цієї дитини.

Жінка, яка винесла немовля, одразу втекла. Медики викликали поліцію. Слідчі з'ясували, матір дитини на тривалий час залишила доньку на знайомого. Він і викликав швидку.

Олена Лебединська, начальниця відділу комунікації ГУ Нацполіції в Запорізькій області:

Дитина знаходилась в повних антисанітарних умовах, з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм. Встановлено також, що матір'ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка минулого року притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів.

Сусіди розповідають, матір вела аморальний спосіб життя. З квартири постійно чули дитячий плач. Проте самої дитини ніхто не бачив.

Анатолій, сусід:

Дочка писала заявление по поводу, что там творится. Писала, что ребенок плачет там постоянно, ребенка никто не видел. Даже все жильцы. Тут площадка детская, говорит есть ребенок, а никто ничего.

Валерія, сусідка:

Там притон, там ужасно, там все разбито, куча мусора, все валяется, в прямом смысле притон. Там ни кроватки у ребенка, я не увидела, ни коляски, вообще ничего.

Двері у квартирі журналістам ніхто не відчинив. Так само як і службі в справах дітей. Там твердять: про ситуацію з матір'ю знають. Родичі звертались до них: бо хвилювалися за жінку. Вона має ще двох дітей від першого чоловіка. Приїхала до Запоріжжя з області в останні місяці вагітності - і потім зв'язок із нею обірвався. У службі намагалися розшукати її, але марно.

Наталія Сиворакша, начальниця служби у справах дітей Запорізької міської ради:

Там двері не відчинили, на той момент і з сусідами нам не вдалося поспілкуватися, але ми залишили повідомлення до нас звернутися, звичайно, ніхто до нас не звернувся. Отримали від Василівського району акт обстеження, те, що та жінка туди не доїхала.

Нині всі обставини загибелі немовляти з'ясовують правоохоронці. Кримінальне провадження відкрили за статтею - злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною. Шукають і матір померлої дівчинки. Жінці може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.