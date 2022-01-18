Українці мають розуміти, за що платять, - насамперед це стосується тарифів на газ. Опозиційні політики переконані - зараз вартість блакитного палива і для населення, і для промисловості - завищена. І зроблено це штучно.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":

Після закінчення опалювального сезону - газові ціни диктуватиме ринок. Чи потягнуть їх українці? І як знизити розцінки?

Восстановление нормальных тарифов, как это и было до 2014 года, когда люди спокойно платили за них, когда люди не тряслись от неожиданности, открывая коммунальную платежку. Это как раз тот путь, который должен быть. Наш газ по себестоимости, плюс налоги, надо продавать по тем же 3000 грн людям, и не морочить им головы. И не издеваться над ними. Не сажать всю страну на субсидии так, как это произошло. И вот это тот путь, который должен быть, и который абсолютно будет понятен людям. Это наша позиция, мы против повышения тарифов и считаем, что это было абсолютно искусственно, надуманно и сделано издевательски по отношению к своим людям.