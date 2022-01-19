Сьогодні в Україні - Хрещення Господнє, або ж, як кажуть у народі, Водохреще. Традиційно цього дня люди святять воду та масово занурюються в ополонку. Лікарі рекомендують утриматися від купання тим, хто має хронічні недуги чи нещодавно перехворів на Ковід. Усі правила безпечного пірнання зібрала Валерія Коломієць.

На набережній Київського водосховища зібралися рятувальники. Аби про все розказати простими словами і показати наочно.

Мобілізували на навчання усі рятувальні підрозділи. Задіяли техніку на повітряних подушках, тут і медики, і санавіація.

Валерія Коломієць, кореспондентка:

І коли вже з берега - сили вичерпані та врятувати людину шансів мало - в повітря здіймають ось такий гелікоптер. До пункту призначення він доставить за декілька хвилин, а час для порятунку іноді визначальний, тому що в крижаній воді людина може проводити близько 15 хвилин. Далі - обмороження організму і смерть.

Тому, діяти, кажуть рятувальники, потрібно вкрай швидко. Враховують всі нюанси: і місцевість, і погоду.

Олександр Василенко, командир повітряного судна:

Мы можем поднимать пострадавшего на борт вертолета с помощью лебедки и так же можно выполнять, если это зима и лед толстый. Мы можем обессилившего человека достать уже коснувшись льда во взвешеном состянии. Мы его можем достать и затянуть на борт вертолела при посадке на лед.

Найбільша небезпека - погодні гойдалки. Вночі мінус, вдень незначний плюс. І крига за такої температури - підступна, кажуть надзвичайники. Тому, в переддень Водохреща, нагадують - окунатися в ополонку потрібно тільки у визначених місцях.

Вікторія Рубан, речник головного управління ДСНС у Київській області:

В кожному районі, в кожному місті навіть в невеличких містечках є місця офіційні, визначені. І там будуть проводитись заходи й саме там потрібно людині іти, тому що там є допомога, там безпечно і там людина буде почуватися в безпеці.

Безпека - передусім - це правила, яких потрібно дотримуватися.

Михайло Гордійчук, водолаз водолазно-рятувального відділення:

Ні в якому разі не вживати "до" і "після" алкогольних напоїв міцних. Особливо "до". І з собою мати теплий одяг, щоб після того, як ви вилізли з води - вже зігрілися.

А ще радять: до водойми йти в зручному взутті, занурюватися по шию, а не з головою. Швидко досягти глибини, але не плавати. Бути в крижаній воді не більше хвилини. І обов'язково після - випити гарячого чаю або узвару. Безпечного Водохреща!