В Россию пограничники не дали вывезти старинный иконостас (фото) [ Редактировать ]
Источник: Госпогранслужба Украины
На границе с Молдовой правоохранители поймали иностранку, которая тайком везла в Россию старинный иконостас. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Историческую и культурную ценность нашли пограничники Черновицкого отряда среди личных вещей гражданки Молдовы в пункте пропуска "Сокиряне".
В ходе проверки пассажиров рейсового автобуса "Глодяне - Москва" у сотрудников Госпогранслужбы возникли подозрения о возможном перемещении через государственную границу скрытых товаров.
Стражи границы совместно с таможенниками устроили углубленную проверку рейсового автобуса. Среди личных вещей иностранки обнаружили "хорошо скрытый" иконостас.
Ценную находку передали на экспертизу, о ситуации проинформировали СБУ, составлен протокол о нарушении таможенных правил. О правилах вывоза антиквариата из Украины можно почитать тут.
Ранее "Подробности" писали о том, что во Львове пограничники отобрали у полячек чемодан денег и золота.
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