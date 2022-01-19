Иконостас везли из Молдовы в Россию Источник: Госпогранслужба Украины

На границе с Молдовой правоохранители поймали иностранку, которая тайком везла в Россию старинный иконостас. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Историческую и культурную ценность нашли пограничники Черновицкого отряда среди личных вещей гражданки Молдовы в пункте пропуска "Сокиряне".

В ходе проверки пассажиров рейсового автобуса "Глодяне - Москва" у сотрудников Госпогранслужбы возникли подозрения о возможном перемещении через государственную границу скрытых товаров.

Стражи границы совместно с таможенниками устроили углубленную проверку рейсового автобуса. Среди личных вещей иностранки обнаружили "хорошо скрытый" иконостас.

Ценную находку передали на экспертизу, о ситуации проинформировали СБУ, составлен протокол о нарушении таможенных правил. О правилах вывоза антиквариата из Украины можно почитать тут.

Ранее "Подробности" писали о том, что во Львове пограничники отобрали у полячек чемодан денег и золота.