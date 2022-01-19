Путін може віддати наказ про напад у якнайстисліші терміни. Зокрема, про таке сьогодні заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи перед співробітниками Посольства США в Києві. Глава американської дипломатії додав, що дуже сподівається на дотримання Росією дипломатичного й мирного шляху. До української столиці очільник Держдепу прибув сьогодні вранці з дводенним візитом. Одразу після виступу перед посольством Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Зокрема, вкотре підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету й територіальній цілісності України. Які ще заяви лунали - розкажуть мої колеги.

Візит Ентоні Блінкена не був запланований заздалегідь, про нього стало відомо лише напередодні. Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин. Це - вкотре підтвердити підтримку, яку надають США Україні, обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, який представники США завершили разом з Росією, а також проконсультуватися щодо подальших кроків на тлі російської воєнної агресії. За словами Блінкена, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдатів. І це безпрецедентна загроза для України.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Мета Росії - посіяти розкол між нашими країнами й ми не можемо дозволити їм це зробити, ми повинні діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її, вона найбільш важлива, зокрема у разі агресії.

Володимир Зеленський, президент України:

Подякувати і вам особисто, і президенту Джо Байдену, і адміністрації Сполучених Штатів за підтримку, військову допомогу Україні. За збільшення цієї допомоги, за ту допомогу, яка зараз вже надається Сполученими Штатами і впевнений, що в майбутньому буде продовжуватись ця підтримка.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Якщо Росія дійсно щиро прагне до політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори. Цей конфлікт буде вирішений тоді, коли залишок російських солдатів покинуть Донбас, Крим і Севастополь.

Голова Держдепу США сподівається, що мирне врегулювання конфлікту можливе. І міжнародні союзники України докладуть усіх зусиль, щоб змусити Росію заспокоїтися.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Ми чітко висловили преференцію у тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту. І тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Це наша очевидна преференція і ми робимо все, що можемо. І, крім того, ми вказали Москві чітко - якщо вони виберуть агресію проти України, то агресія буде мати серйозні наслідки, висловлені не тільки з боку США, а і з Європи, і інших країн світу.

Після Києва Держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини. А вже цієї п'ятниці в Женеві Блінкен має зустрітися з очільником російського МЗС.