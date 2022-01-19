В Киевской области мужчина утонул во время Крещения [ Редактировать ]
В селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение. Полиция устанавливает обстоятельства.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ", - пишет пресс-служба.
Согласно данным правоохранители, погибший 52-летний житель Фастовского района. После установления обстоятельств полиция предоставит правовую квалификацию события.
"Уважаемые граждане, полиция призывает ответственно относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и не купаться в состоянии алкогольного опьянения", - добавляет полиция.
Ранее "Подробности" писали о том, кому нельзя окунаться в ледяную воду.
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