В селе Крушинка Фастовского района Киевской области утонул мужчина во время купания на Крещение. Полиция устанавливает обстоятельства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции и группа водолазно-спасательных работ", - пишет пресс-служба.

Согласно данным правоохранители, погибший 52-летний житель Фастовского района. После установления обстоятельств полиция предоставит правовую квалификацию события.

"Уважаемые граждане, полиция призывает ответственно относиться к собственной жизни, неукоснительно соблюдать правила поведения у водоемов и не купаться в состоянии алкогольного опьянения", - добавляет полиция.

Ранее "Подробности" писали о том, кому нельзя окунаться в ледяную воду.

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