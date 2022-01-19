Термін дії "зелених" ковід-сертифікатів скоротили. Таке рішення ухвалив Кабмін. Тепер - після повної імунізації - документ буде чинний дев'ять місяців. А не рік, як це було раніше. Це саме правило стосується й бустерного щеплення. Від початку року воно доступне всім дорослим, кому другу дозу вкололи щонайменше пів року тому. Підтягнути бустер у "Дію" можна буде вже наприкінці січня.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Для посилення захисту перед новим штатом в Україні передбачена можливість отримати третю дозу вакцини для всіх охочих українців, які пройшли базовий курс шість або більше, ніж шість місяців тому. Я закликаю всіх скористатись цією можливістю та отримати третю дозу, а також тих, хто зволікає й не отримав базових щеплень - також щепитись.

Зараз в Україні - щеплених третьою дозою - понад 130 тисяч. Вакцинувалися бустером - після сьогоднішнього засідання - й урядовці. Першим у крісло сів прем'єр Шмигаль. Після нього, у прямому ефірі імунізувалися решта міністрів та співробітників Кабміну.