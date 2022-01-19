Кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів доправила до України Велика Британія. Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками. На тлі загрози вторгнення Росії в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти, цитую, - "гордій суверенній нації, що готова захищати кожну п'ядь своєї землі". У вітчизняному Міноборони наголосили: скористаються британською зброєю лише задля власної оборони.

Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України: