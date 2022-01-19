Україна отримала від Британії кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів [ Редактировать ]
Кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів доправила до України Велика Британія. Військову допомогу від Королівства привезли двома транспортними літаками. На тлі загрози вторгнення Росії в британському Міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти, цитую, - "гордій суверенній нації, що готова захищати кожну п'ядь своєї землі". У вітчизняному Міноборони наголосили: скористаються британською зброєю лише задля власної оборони.
Анатолій Петренко, заступник міністра оборони України:
Це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою - для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури й для захисту мирного населення.
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Також Велика Британія наважилася на постачання зброї Україні. Перші літаки із протитанковими оборонними системами вже приземлилися в Києві.
Це - легкий протитанковий комплекс, яким озброєна британська армія. Основне завдання такого переносного гранатомета - знищення бронетехніки в ближньому бою.
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті.
Силы территориальной обороны Украины в приграничных с Россией областях 15 января должны получить оружие. До февраля силы терробороны получат оружие по всей стране. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Федор Вениславский
Капітальне відновлення техніки проводив "Балаклійський ремонтний завод", що на Харківщині. Потому кожну гармату випробували на полігоні.