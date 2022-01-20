Байден пригрозил России за возможное вторжение в Украину [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден полагает, что вторжение России в Украину повлекло бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны. Он считает, что в случае указанного развития событий Россия "заплатит ужасно много".
"Конечно, есть повод для опасений. Если он вторгнется в Украину... Такого не происходило со времен Второй мировой войны. Это имело бы самые серьезные последствия из того, что происходило в мире с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой войны", - заявил Байден на пресс-конференции.
Президент США также сообщил, что он обеспокоен возможностью того, что вторжение РФ в Украину может привести к конфронтации между Россией и странами НАТО.
"Я очень обеспокоен. Единственное, что может быть хуже преднамеренной войны, это непреднамеренная война. И я обеспокоен, что это может выйти из-под контроля. Я надеюсь, что Владимир Путин понимает, что он не в лучшем положении, чтобы доминировать в мире", - добавил Байден.
"Если они собираются вторгнуться, они за это заплатят. Их банки не смогут работать в с долларами", - заявил президент США.
Он добавил, что обещает, что угроза санкций должна сдерживать президента России Путина от нападения на Украину.
"Если они действительно сделают то, на что способны, с сосредоточенными на границе силами, это будет катастрофой для России", - сообщил Джо Байден.
Напомним, что 30 декабря состоялся второй разговор президентов России и США за последний месяц. В прошлый раз лидеры общались по видеосвязи 7 декабря, беседа продлилась более двух часов.
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