Володимир Зеленський розпочне дводенний візит до Польщі [ Редактировать ]
Сьогодні Володимир Зеленський розпочне дводенний візит до Польщі.
Запланована зустріч із президентом Анджеєм Дудою.
Глави держав обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії - повідомили в Офісі президента.
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В очікуваннях загрози країна живе з 2014-го року, і в разі чого - зможе протистояти.
До української столиці очільник Держдепу прибув напередодні з дводенним візитом. Одразу після виступу перед посольством, Ентоні Блінкен зустрівся з Президентом Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Як повідомили в Держдепартаменті, візит триватиме два дні. Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Російська агресія та безпека на Сході України - тема номер один на переговорах Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Зустрітися лідери мають у Варшаві 20 та 21 січня.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу