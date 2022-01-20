Уряд Чехії скасував обов'язкову вакцинацію [ Редактировать ]
Новий уряд Чехії скасував обов'язкову вакцинацію проти Ковіду.
Минулого місяця ще за попереднього прем'єра Андрея Бабіша схвалили наказ, який зробив обов'язковим щеплення для людей за 60, а також медичного персоналу, поліцейських і пожежників.
Документ мав набути чинності в березні. Новий уряд на чолі з Петром Фіалою вважає такі заходи перебільшеними. Бо майже 90 відсотків людей, які підпадали під обов'язкову вакцинацію, вже імунізовані.
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Таке заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
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На думку представника організації з питань Ковіду Давида Набарро, складна ситуація триватиме щонайменше ще три місяці, треба бути готовими до кількох нових хвиль захворювання.
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