Майже 90 відсотків людей, які підпадали під обов'язкову вакцинацію, вже імунізовані.

Новий уряд Чехії скасував обов'язкову вакцинацію проти Ковіду.

Минулого місяця ще за попереднього прем'єра Андрея Бабіша схвалили наказ, який зробив обов'язковим щеплення для людей за 60, а також медичного персоналу, поліцейських і пожежників.

Документ мав набути чинності в березні. Новий уряд на чолі з Петром Фіалою вважає такі заходи перебільшеними. Бо майже 90 відсотків людей, які підпадали під обов'язкову вакцинацію, вже імунізовані.