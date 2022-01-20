Не пускала сина до школи через коронавірус: суд виніс вирок матері [ Редактировать ]
7 місяців умовно та штраф 20 євро. Таке присудив грецький суд жительці міста Волос, яка майже весь минулий рік не пускала свого 11-річного сина до школи, побоюючись, що він підхопить там коронавірус.
Слухання відбулося на тлі урядової кампанії щодо батьків, які через пандемію відмовляються відправляти своїх дітей на навчання. За новими законами, тепер їм загрожує до 2-х років за ґратами та штрафи.
-Він походив до школи кілька днів, а потім я почула, як зросла кількість інфікованих, тож припинила водити його до школи. А також меншого сина до дитсадка. Я лише хотіла захистити своїх дітей.
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