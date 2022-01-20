За новими законами, тепер батькам загрожує до 2-х років за ґратами та штрафи.

7 місяців умовно та штраф 20 євро. Таке присудив грецький суд жительці міста Волос, яка майже весь минулий рік не пускала свого 11-річного сина до школи, побоюючись, що він підхопить там коронавірус.

Слухання відбулося на тлі урядової кампанії щодо батьків, які через пандемію відмовляються відправляти своїх дітей на навчання. За новими законами, тепер їм загрожує до 2-х років за ґратами та штрафи.