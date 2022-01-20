У ВООЗ вважають, що міжнародні обмеження на подорожі слід пом'якшити [ Редактировать ]
Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що міжнародні обмеження на подорожі слід пом'якшити або взагалі скасувати.
В організації кажуть, ця міра запобігання поширенню штаму "Омікрон" неефективна.
Тож у ВООЗ рекомендують державам не вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 для міжнародних поїздок як головної умови їхнього здійснення.
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