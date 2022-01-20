Індонезійський суд ухвалив вирок організатору теракту на Балі 2002-го року [ Редактировать ]
Правосуддя із запізненням на 20 років. Індонезійський суд ухвалив вирок організатору теракту на Балі 2002-го року. Аріфу Сунарсо, більш відомому як Зулкарнайн, присудили 15 років ув'язнення.
Теракт став найбільшим в історії країни. Тоді загинули 202 людини з понад двох десятків країн. Зулкарнайн очолював бойове крило однієї з ісламістських організацій.
Його змогли затримати лише трохи більш як рік тому. Раніше терміни покарання отримали троє виконавців теракту, решту знищили спец-служби під час затримання.
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