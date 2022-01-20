Під час захисту летовища своє життя поклали 100 армійців.

Cьогодні - сьома річниця героїчної оборони донецького аеропорту. Вона тривала 242 дні. У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів.

20 січня 2015-го після кровопролитних боїв загарбники підірвали колони, які тримали перекриття терміналу. Загинув 51 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали виводити підрозділи з ДАПу.

Загалом, під час захисту летовища своє життя поклали 100 армійців. Сьогодні та завтра в Україні відбудуться заходи вшанування героїв.