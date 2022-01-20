Річниця оборони донецького аеропорту: в Україні відбудуться заходи вшанування героїв [ Редактировать ]
Cьогодні - сьома річниця героїчної оборони донецького аеропорту. Вона тривала 242 дні. У новітній історії України захист летовища став символом відваги, доблесті та професіоналізму українських воїнів.
20 січня 2015-го після кровопролитних боїв загарбники підірвали колони, які тримали перекриття терміналу. Загинув 51 військовослужбовець. Наступного дня сили АТО почали виводити підрозділи з ДАПу.
Загалом, під час захисту летовища своє життя поклали 100 армійців. Сьогодні та завтра в Україні відбудуться заходи вшанування героїв.
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У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський, а також керівник його офісу, очільники Верховної Ради, уряду та міністерства оборони.
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Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.
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Нині на передовій порівняно спокійно, але ворог стягує сили до лінії зіткнення. У Спільному центрі контролю і координації за минулу добу нарахували 275 одиниць військової техніки, розміщеної з порушенням Мінських угод.