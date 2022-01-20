Путін може знову вдертися в Україну, але не хоче повномасштабної війни. Президент США Джо Байден під час пресконференції до першої річниці своєї інавгурації заявив, що, на його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. У такий спосіб - зазначив Байден - Путін намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.

Джо Байден, президент США: