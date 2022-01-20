Джо Байден виступив на пресконференції до першої річниці своєї інавгурації [ Редактировать ]
Путін може знову вдертися в Україну, але не хоче повномасштабної війни. Президент США Джо Байден під час пресконференції до першої річниці своєї інавгурації заявив, що, на його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. У такий спосіб - зазначив Байден - Путін намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.
Джо Байден, президент США:
Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення.
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