США дозволили країнам Балтії передавати зброю в Україну [ Редактировать ]
Сполучені Штати дозволили Литві, Латвії та Естонії передати зброю Україні. Про це повідомили кілька ЗМІ з посиланням на власні джерела в Державному департаменті США. Ідеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії як союзники по НАТО і для передання якого третій стороні потрібно схвалення Вашингтона. За даними Reuters, серед іншого - Естонія тепер має змогу передати Україні протитанкові системи "Джавелін", а Литва - зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".
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