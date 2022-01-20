Сполучені Штати дозволили Литві, Латвії та Естонії передати зброю Україні. Про це повідомили кілька ЗМІ з посиланням на власні джерела в Державному департаменті США. Ідеться про озброєння американського виробництва, яке раніше отримали країни Балтії як союзники по НАТО і для передання якого третій стороні потрібно схвалення Вашингтона. За даними Reuters, серед іншого - Естонія тепер має змогу передати Україні протитанкові системи "Джавелін", а Литва - зенітно-ракетні комплекси "Стінгер".