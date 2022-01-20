Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення - Джо Байден [ Редактировать ]
Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення. Таку заяву президент США Джо Байден зробив під час пресконференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля може "щось зробити", на кшталт кібератак або провокацій на Сході. Утім, США будь-який перетин українського кордону російськими військовими буде розцінювати як вторгнення. І відповість санкціями. Які будуть болючими, зазначив Байден.
Джо Байден, президент США:
Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення.
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На його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу. У такий спосіб - зазначив Байден - Путін намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.
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