Путін навряд чи наважиться на повномасштабне вторгнення. Таку заяву президент США Джо Байден зробив під час пресконференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля може "щось зробити", на кшталт кібератак або провокацій на Сході. Утім, США будь-який перетин українського кордону російськими військовими буде розцінювати як вторгнення. І відповість санкціями. Які будуть болючими, зазначив Байден.

Джо Байден, президент США: