Руководство Королевских Вооруженных сил Канады приняло решение отправить фрегат "Монреаль" в Средиземное и Черное моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Канады.

Корабль впервые примет участие в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится в Средиземное и Черное моря.

Фрегат "Монреаль" отплыл сегодня с 240 матросами, офицерами и летчиками в 6-месячную заграничную командировку в рамках операции Reassurance.

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Кроме того, флагманский командный корабль Шестого флота американских Военно-морских сил (ВМС) Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами НАТО.

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