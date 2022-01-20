Синоптики попереджають про погіршення погоди [ Редактировать ]
Шквальний вітер, хуртовини й ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди, а рятувальники - оголосили штормове попередження. Завтра в Карпатах - завірюха та сніголавинна небезпека. Дороги в більшості областей скує ожеледиця. На Заході та Сході країни - буде дуже вітряно. Тож рятувальники закликають бути обережними й триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач і дерев.
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