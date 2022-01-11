В Одессе во вторник, 11 января, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Есть сведения, что погибший водитель был пьян.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал “Одесса INFO”.

Инцидент произошел на выезде из города в районе "Севертранса".

Тягач Renault снес электрическую опору.

Подписчики Telegram-канала сообщают, что погибший водитель фуры находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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