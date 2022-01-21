В Николаеве "нашли" бордель в массажном салоне: клиентов снимали камеры [ Редактировать ]
В Николаеве полиция разоблачила бордель, который существовал под прикрытием "студии массажа". Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Злоумышленники арендовали помещение с отдельными комнатами, где посменно работали женщины под присмотром администратора. Час услуг стоил от 700 до 3500 гривен.
Клиентов находили с помощью рекламы в интернете, собственного веб-сайта и визиток.
Полиция провела обыски и изъяла:
- банковский терминал для расчетов,
- черновые записи,
- документы, в том числе прайс на услуги и записи о посетителях,
- печать заведения,
- мобильные телефоны,
- сим-карты,
- планшет,
- подарочные сертификаты,
- график работы женщин.
Как оказалось, в салоне нашли камеры видеонаблюдения, с помощью которых наблюдали за клиентами.
Следователи начали производство по ч. 3 ст. 302 "Создание или содержание мест разврата и сводничество" Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 7 лет тюрьмы.
Сейчас полицейские устанавливают других фигурантов преступного бизнеса, следствие продолжается.
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