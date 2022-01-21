В Николаеве полиция разоблачила бордель, который существовал под прикрытием "студии массажа". Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники арендовали помещение с отдельными комнатами, где посменно работали женщины под присмотром администратора. Час услуг стоил от 700 до 3500 гривен.

Клиентов находили с помощью рекламы в интернете, собственного веб-сайта и визиток.

Полиция провела обыски и изъяла:

банковский терминал для расчетов,

черновые записи,

документы, в том числе прайс на услуги и записи о посетителях,

печать заведения,

мобильные телефоны,

сим-карты,

планшет,

подарочные сертификаты,

график работы женщин.

Как оказалось, в салоне нашли камеры видеонаблюдения, с помощью которых наблюдали за клиентами.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 302 "Создание или содержание мест разврата и сводничество" Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 7 лет тюрьмы.

Сейчас полицейские устанавливают других фигурантов преступного бизнеса, следствие продолжается.

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