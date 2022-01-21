Через снігову бурю в Чехії сталася масштабна аварія [ Редактировать ]
Масштабна автотроща в Чехії. Через снігову бурю зіткнулися 40 машин. Щонайменше шестеро людей травмувалися. Двох із них гелікоптерами доправили до лікарні столиці.
У ДТП потрапили як вантажівки, так і легковики. Усе сталося за 30 кілометрів від Праги, тож на кілька годин був паралізований один із в'їздів до столиці.
Саме ця автомагістраль сполучає Прагу з Німеччиною.
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