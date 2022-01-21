У ДТП потрапили як вантажівки, так і легковики.

Масштабна автотроща в Чехії. Через снігову бурю зіткнулися 40 машин. Щонайменше шестеро людей травмувалися. Двох із них гелікоптерами доправили до лікарні столиці.

У ДТП потрапили як вантажівки, так і легковики. Усе сталося за 30 кілометрів від Праги, тож на кілька годин був паралізований один із в'їздів до столиці.

Саме ця автомагістраль сполучає Прагу з Німеччиною.