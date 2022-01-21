Правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми [ Редактировать ]
Під Києвом викрили міжнародний канал торгівлі людьми. Організували бізнес дві жінки. Одна - шукала кандидаток та вмовляла їх займатися проституцією.
Інша - відповідала за логістику та фінанси. Так працювали понад рік. На гачок сутенерок потрапляли здебільшого студентки. За два тижні їм обіцяли п'ять тисяч доларів.
Встигли залучити близько тридцяти українок. Звідниць упіймали, коли ті намагалися доправити за кордон ще двох дівчат. Одній із організаторок вручили підозру про торгівлю людьми.
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На гачок сутенерок потрапляли здебільшого студентки. За два тижні їм обіцяли п'ять тисяч доларів.
Сутенерши размещали объявления о высокооплачиваемой работе за границей для женщин до 30 лет. На "собеседовании" предлагали "быстрый заработок" - работу проститутками в Стамбуле. Жертвами злоумышленниц, как правило, становились студентки, попавшие в сложное материальное положение
Зловмисник скористався шахрайською схемою: зателефонував до жінки та повідомив, що її донька нібито потрапила в аварію, тепер у лікарні й потребує коштів.
У разі відмови - погрожував чоловікові розправою та знищенням майна.
Тепер йому загрожує позбавлення волі до 12-ти років із конфіскацією майна.