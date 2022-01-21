У Віслі завершилися дводенні консультації Зеленського та Дуди [ Редактировать ]
"Безпека України - це безпека й Польщі". У Віслі завершилися дводенні консультації президентів Зеленського та Дуди. Варшава заявляє, що гарантує Києву підтримку в разі агресії Росії - і політичну, і матеріальну.
А Кремль має усвідомити, яку ціну доведеться сплатити в разі наступу на Україну. Йдеться передусім про санкції, а також про людські жертви з боку Росії. Володимир Зеленський та Анджей Дуда також домовилися про створення спеціального каналу зв'язку. І обговорили другий "Північний потік", як такий, що загрожує енергетичній безпеці Європи.
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А точніше - потенційну загрозу з боку Росії. Йшлося і про допомогу, яку може надати Києву Варшава. Також порушили питання енергетики й транспортного сполучення між країнами.
Російська агресія та безпека на Сході України - тема номер один на переговорах Володимира Зеленського та Анджея Дуди. Зустрітися лідери мають у Варшаві 20 та 21 січня.
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу
Раніше повідомлялося, що президенти обговорять безпекову ситуацію в регіоні та загрозу нового вторгнення з боку РФ на територію України.