"Безпека України - це безпека й Польщі". У Віслі завершилися дводенні консультації президентів Зеленського та Дуди. Варшава заявляє, що гарантує Києву підтримку в разі агресії Росії - і політичну, і матеріальну.

А Кремль має усвідомити, яку ціну доведеться сплатити в разі наступу на Україну. Йдеться передусім про санкції, а також про людські жертви з боку Росії. Володимир Зеленський та Анджей Дуда також домовилися про створення спеціального каналу зв'язку. І обговорили другий "Північний потік", як такий, що загрожує енергетичній безпеці Європи.